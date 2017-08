Kate Upton trainiert mit den US-Marines

Mittwoch, 23. August 2017, 22:13 Uhr

Kate Upton machte mit den US Marines Sport. Die Modelschönheit hielt mit den Marines in Detroit am Dienstag (22. August) Schritt, als sie Werbung für die Feier der ‚Marine Woche‘ in der amerikanischen Stadt machte.

Foto: TNYF/WENN.com

Während der Fitness-Session trug die berühmte Blondine militärische Kleidung und absolvierte dabei erfolgreich eine komplette Serie von Aerobic-Übungen. Ihr Verlobter, ‚Detroit Tigers‘-Baseballstar Justin Verlander, schaute ihr vom Rand aus zu. Auch weitere Ehefrauen und Freundinnen von ‚Tiger‘-Baseballspielern nahmen an dem Workout teil, das auf dem athletischen Gelände der ‚Wayne State University‘ stattfand.

Upton war jedoch die bekannteste unter den Teilnehmerinnen, die ihre Unterstützung dem Zweck zusagte, dessen Ziel es ist, der amerikanischen Öffentlichkeit die Arbeit der Marine besser verständlich zu machen.

Auf Twitter postete die Schauspielerin: „Danke an @USMC und GySgt Sara Pacheco dafür, dass ihr mich für die #MarineWeek vorbereitet habt .“ Die 25-Jährige ist außerdem momentan schwer mit der Planung ihrer Hochzeit beschäftigt. Wie sie bereits vorab verkündete, werde sie sich jedoch nicht für ihren großen Tag herunter hungern: „Ich setze mir keinen Maßstab, weil man sich nicht nach dem eigenen Gewicht beurteilen kann. Was wirklich wichtig ist, ist, wie man sich fühlt.“, so die hübsche Blondine gegenüber ‚People‘.