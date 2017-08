Mark Wahlberg steigt zum bestbezahltesten Star der Welt auf

Mittwoch, 23. August 2017, 9:50 Uhr

Früher hatte Mark Wahlberg keine Hosen an, heute macht er sich die Taschen voll: Das Ex-Calvin-Klein Unterwäschemodel ist der Mega-Verdiener Hollywoods. Das ermittelte das Branchenblatt „Forbes“.

Foto: Adam Bielawski/WENN.com

Der Muskelprotz habe in den vergangenen zwölf Monaten 68 Millionen Dollar (58 Millionen Euro) verdient, berichtete das US-Wirtschaftsmagazin am Dienstag (Ortszeit). Damit ist der vierfache Vater im aktuellen Ranking der bestbezahlteste Schauspieler der Welt. Auf den weiteren Plätzen folgen „Fast and Furious“-Star Dwayne Johnson (45) und „xXx – Triple X“-Hauptdarsteller Vin Diesel (50). Auf den Plätzen 8-10 landeten die indischen Stars Shah Rukh Khan, Salman Khan und der indisch-kanadische Schauspieler Akshay Kumar.

Wahlberg begann seine Karriere Anfang der 90er Jahre als Rapper Marky Mark und Unterwäschemodel für Calvin Klein. Später spielte er in Hollywood-Filmen wie „The Departed“, „Max Payne“ und „Ted“ mit. Im Science-Fiction-Streifen „Transformers 5: The Last Knight“ übernahm der 46-Jährige in diesem Jahr erneut die Rolle des Ingenieurs Cade Yeager.

Frauenschwarm Chris Pratt landet mit 17 Millionen Dollar auf dem 19. Platz und Kollege Matt Damon mit 21 Millionen auf dem 16. Rang. Ryan Reynolds verdiente 21,5 Millionen und landete auf Platz 15. Ryan Gosling machte 29 Millionen und kam damit auf den 14. Rang.

Die „Forbes“-Zahlen basieren auf Kinokasseneinnahmen, Branchen-Schätzungen sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen. Bestbezahlte Schauspielerin ist demnach Oscar-Preisträgerin Emma Stone (28) mit einem Jahreseinkommen von rund 26 Millionen Dollar – weniger als die Hälfte von Wahlbergs Einkommen. (dpa/KT)

Die 10 bestbezahltesten Stars der Welt 2017 laut Forbes

1. Mark Wahlberg 68 Mio

2. Dwayne Johnson 65 Mio

3. Vin Diesel 54,5 Mio

4. Adam Sandler 50,5 Mio

5. Jackie Chan 49 Mio

6. Robert Downey jr. 48 Mio

7. Tom Cruise 43 Mio

8. Shah Rukh Khan 38 Mio

9. Salman Khan 37 Mio

10. Akshay Kumar 35,5 Mio.