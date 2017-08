Reese Witherspoon: Tochter Ava eine zweite Mutter?

Schauspielerin Reese Witherspoon (41) hat im Interview mit ‚Southern Living’ über ihre Kinder Tennessee James (5), Deacon Reese (13) und Ava Elizabeth (17) gesprochen.

Die Ex-Gattin von Ryan Phillippe (42) ziert derzeit das Cover der September-Ausgabe des Magazins und verriet dabei: „Die Kinder haben alle lustige und einzigartige Beziehungen zueinander. Ava ist für Tennessee wie ein weiterer Elternteil, wie seine andere Mutter. Ich glaube, manchmal ist er sogar selbst verwirrt – er sagte zu Ava ‚Fröhlichen Muttertag!“

Die Oscar-Preisträgerin ergänzte: „Und Tennessee ist irgendwie Deacon’s Schützling. Er folgt seinem älteren Bruder den ganzen Tag durch das Haus.“ Der ‚Natürlich Blond’-Star und ihr Gatte Jim Toth haben neben den drei Kindern aber auch noch drei Hunde, um die sie sich auch noch kümmern müssen. Diese drei tierische Gesellen hören auf die schicken Namen Nashville (was irgendwie zum Namen des jüngsten Sohnes der Schauspielerin passt), Hank Williams und Pepper.

