Taylor Swift: Neues Image - und neuer Song am Freitag?

Mittwoch, 23. August 2017, 10:09 Uhr

Taylor Swift will sich mit ihrer neuen Musik neu erfinden. Die ‚Shake It Off‘-Interpretin soll angeblich schon am Freitag die erste Single ihrer neuen Platte veröffentlichen. Gerüchten zufolge werden die neuen Songs ganz anders als Taylors früheren Stücke.

Foto: FameFlynet/WENN.com

Ein Insider will wissen: „Die Single ist ganz anders. Sie geht von ganz weich, zu hart, zu weich. Taylor überholt ihr Image.“ Ein weiterer Bekannter verriet ‚Us Weekly‘: „Es hört sich ganz anders an als alles, was sie vorher gemacht hat. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Sie spielt bei jedem Album mit neuen Sounds herum, aber dieses sticht heraus.“ Taylor selbst hat sich bisher noch nicht zu ihrem angeblichen neuen Sound geäußert.

Stattdessen postet die Sängerin fleißig Teaser ihrer neuen Platte, verrät sonst jedoch nichts. Ein Insider kommentiert die Lage genauso nebulös: „Sie ist ziemlich geheimnisvoll deswegen, aber das wird etwas richtig gutes.“ Möglicherweise haben noch nicht einmal ihre guten Freunde die Musik der Blondine zu hören bekommen, immerhin sagte Ed Sheeran erst kürzlich dem ‚Capricho Magazine‘, dass Taylors Musik so gut es geht unter Verschluss bleibt, bevor sie in die Läden kommt.

Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am 22. Aug 2017 um 8:00 Uhr

„Sie würde niemals neue Songs schicken, nein“, sagte Ed, „Ich höre sie, aber es muss mit ihr sein. Ich erinnere mich, als ich einen Song mit ihr für ihr Album machte, war ich in San Francisco und sie schickte mir jemandem mit einem verschlossenen Koffer mit einem iPad, auf dem ein Song war. Sie flogen nach San Francisco und spielten mir den Song vor und fragten mich, ob ich es mag. Ich sagte ja und sie nahmen es zurück, so hörte ich es.“

Fakt ist: Swift hat ihre sämtliche Social-Media-Kanäle leergeräumt und mit kryptischem Material zum Comeback gefüllt…