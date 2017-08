Carly Rae Jepsen: Kein neues Album in Sicht!

Donnerstag, 24. August 2017, 8:48 Uhr

Carly Rae Jepsens Fans müssen sich wohl weiterhin gedulden, denn sie ist sich selbst noch gar nicht sicher, wann ihre nächste Platte erscheinen soll.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die ‚Call Me Maybe‘-Hitmacherin veröffentlichte ihr letztes Studioalbum ‚Emotion‘ im Jahr 2015, sie habe es aber trotzdem nicht eilig, schnell neue Musik nachzuliefern. Gegenüber ‚Vulture‘ verrät sie: „Ich werde so viel sagen: Ich habe meinen eigenen kleinen Spielplan, aber das Leben ist ein Mysterium und man weiß nie, was passieren kann. Ich bin offen für ein bisschen Flexibilität. […] Ich habe aber definitiv das Gefühl, dass ich damit beginne, einen kleinen Plan zu entwickeln.“

Für die 31-Jährige, die demnächst Katy Perry auf ihrer ‚WITNESS: Tour‘ begleiten wird, sei es am wichtigsten, Musik auf hohem Niveau zu produzieren, die sie als Erbe hinterlassen kann. Sie erklärt weiter: „Ich mache mir nicht wirklich Sorgen darüber, wie gut sich [meine Musik] verkauft.“

Und auf die Frage, ob die Fans ihr wahres Ich sehen können, antwortet sie wie folgt: „Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Jahr näher und näher dorthin komme. Ich habe auch ein paar Dinge verändert, [zum Beispiel] wie ich die Industrie und meinen Platz darin sehe. Ich verstehe das Spiel. Aber ich werde niemals die Qualität opfern. Ich denke, der einzige Weg, um das Spiel, mit dem ich das Musikgeschäft meine, zu gewinnen, ist, es authentisch zu tun. Fast schon aus Versehen, denn das ist dann die ehrlichste Form von dir selbst. Ich werde nicht zufrieden sein, wenn etwas funktioniert, sich aber nicht anfühlt, als ob ich es wäre.“