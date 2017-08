Chris Hemsworth, Margot Robbie und die "Ehe für alle"

Donnerstag, 24. August 2017, 11:03 Uhr

Die australischen Hollywoodstars Chris Hemsworth (34) und Margot Robbie (27) haben sich per Instagram für die „Ehe für alle“ in ihrem Heimatland ausgesprochen.

Foto: Visual/WENN.com

Hemsworth („Thor“) schrieb: „Liebe weltoffene, frei sprechende, entspannte, das Leben liebende ‚Aussies‘. In der Ehe geht es um Liebe und Hingabe und in einem Land, das auf gleichen Bürgerrechten basiert, sollte sie für alle zugänglich sein! Stimmt jetzt für die Gleichstellung der Ehe!“. Daneben stellte er ein Foto, das an die Frist zur Anmeldung für das Votum erinnert.

Robbie („Suicide Squad“) wählte eine subtilere Botschaft. Unter ein Foto, auf dem sie eine herzförmige Sonnenbrille trägt und einen Kussmund macht, schrieb sie: „LIEBE IST LIEBE.“ Alle Australier, die im Ausland leben, sollten sich für die Abstimmung anmelden.

Ein von @margotrobbie geteilter Beitrag am 15. Aug 2017 um 2:09 Uhr

Australier haben bis zum (heutigen) Donnerstag die Möglichkeit, sich für eine Briefabstimmung über die Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare anzumelden. Das Votum, dessen Ergebnis nicht rechtlich bindend ist, hat in Australien eine hitzige Debatte ausgelöst. (dpa)