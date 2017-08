Demi Lovato kündigt neues Album an

Donnerstag, 24. August 2017, 14:59 Uhr

Lange mussten sie warten, doch nun können sich die Fans von Demi Lovato freuen: Ihr neues Album wird am 29. September erscheinen.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Die ‚Cool for the Summer‘-Hitmacherin verkündete gestern (23. August) auf Instagram, dass es endlich einen Nachfolger für ‚Confident‘, das im Jahr 2015 herausgekommen war, geben wird. Und auch wie die neue Platte heißen wird, verriet die Sängerin: Sie wird den Namen ‚Tell Me You Love Me‘ tragen.

Unter zwei Schwarz-Weiß-Bildern, die sie selbst zeigen und von denen angenommen wird, dass sie das Albumcover zieren werden, schrieb sie: „Sagt mir, dass ihr mich liebt. Ab jetzt vorbestellbar! Ich könnte nicht aufgeregter sein, dieses Album mit euch zu teilen, Leute! Diese Songs bedeuten mir die Welt. Komm schon, 29. September! Link in der Bio #TMYLMPreOrder #TellMeYouLoveMe.“

Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato) am 23. Aug 2017 um 20:05 Uhr

Zudem teilte Demi auch eine Liste mit den Titeln der Lieder, die auf dem Album erscheinen werden. Am kommenden Sonntag (27. August) wird die 25-Jährige in Inglewood, Kalifornien, bei den MTV Music Awards auftreten und ihren Song ‚Sorry Not Sorry‘ performen. Dieser ist unter den Nominierten in der Kategorie ‚Song des Sommers‘. Vielleicht hat sie also schon bald doppelten Grund zur Freude.