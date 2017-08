Gewinnspiel Luis Fonsi: Der Überflieger 2017 mit seinem Hit-Album

Donnerstag, 24. August 2017, 18:20 Uhr

Das ist die Sommer-Hymne des Jahres und wird in den deutschen Radiostationen derzeit rauf und runter gespielt: Die lateinamerikanischen Klänge des Songs „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee brechen sämtliche Rekorde!

Herr Yankee (Li) und Senior Fonsi. Foto: Omar Cruz

Und das nächste Highlight ist schon in Sicht: Am 1. September veröffentlicht Luis Fonsi sein neues Album „Despacito & Mis Grandes Exitos“ (digital kommt es schon morgen). Natürlich mit dem Megahit, dem gemeinsamen Track mit House-DJ Afrojack, aber auch seinen großen Erfolgen aus Lateinamerika.

Der gebürtige Puerto-Ricaner war schon vor „Despacito“ ein großer Star in den USA, Mittel- und Südamerika sowie Spanien. Luis Fonsi sang für Papst Johannes Paul II, wurde 2009 mit einem Latin Grammy Award in der Kategorie „Song of the Year“ für seine Komposition „Aquí Estoy Yo“ ausgezeichnet und 2011 vom Musikmagazin Billboard „Leader of Latin Music’s New Generation“ genannt. Spätestens mit „Despacito“ hat er sich aufgemacht, auch den Rest der Welt musikalisch zu erobern.





klatsch-tratsch.de verlost 3 Alben von Luis Fonsi!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 05. September 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Luis Fonsi“



Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.