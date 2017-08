Hubert Kah zeigt sich mit 29kg weniger

Donnerstag, 24. August 2017, 12:41 Uhr

Hubert Kah ist 29 Kilo leichter. Der NDW-Star ist derzeit kaum wiederzukennen. Bei seinen letzten Teilnahmen in Reality-Show-Formaten wog er noch deutlich mehr. Sein Abnehm-Geheimnis ist jedoch eher fragwürdig.

Hubert Kah 2014. Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Im vergangenen Jahr bewohnte der 56-Jährige zusammen mit seiner Verlobten Ilona kurzzeitig ‚Das Sommerhaus der Stars‘. Im August 2014 war er auch einer der ‚Promi Big Brother‘-Kandidaten und brachte damals noch 107 Kilo auf die Waage. Das dreistellige Gewicht ist nun aber Geschichte, denn Hubert wiegt jetzt nur noch 78 Kilo. Allerdings sind seine Diät-Methoden eher fragwürdig.

„Ich habe vor zwei Jahren meine Antidepressiva abgesetzt. Das hat wohl meinen Stoffwechsel aktiviert“, erklärt der ‚Sternenhimmel‘-Sänger der ‚Bild‘-Zeitung.

Ein weiterer erfolgreicher Tag im Studio bei Soundartrecording in Dessau/Rosslau liegt hinter uns. Das Album wächst und... Publié par HERREN sur jeudi 20 juillet 2017

Hubert musste über einen großen Zeitraum hinweg Medikamente nehmen, um seine Depressionen in den Griff zu bekommen. Nun ist er aber nicht mehr auf sie angewiesen und hat sich auch gleich von seinem süßen Laster getrennt – süßem Brotaufstrich zum Frühstück. Heute bedient er sich statt an Psychopharmaka und Nuss-Nougat-Creme an anderen „Mitteln“: „Außerdem halte ich es wie Karl Lagerfeld und trinke nur noch Cola light. Dazu lutsche ich ganz viel Lakritz“, lüftet er sein Figur-Geheimnis.

„Auf Sport verzichte ich dagegen komplett“, berichtet der TV-Star weiter. Bewegung bekommt dieser derzeit auch genug: Seit Neuestem ist er nämlich der neue Frontmann der Metalband ‚Herren‘ aus Dessau und kommt auf der Bühne ordentlich ins Schwitzen. Derzeit arbeitet die Band an ihrem ersten gemeinsamen Album.