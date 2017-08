Liam Payne und Cheryl: Sooo verliebt und neue Musik der Sängerin?

Donnerstag, 24. August 2017, 17:59 Uhr

One-Direction-Star Liam Payne (23) und Freundin Cheryl (34) haben heute (24. August) ein sonst so rares gemeinsames Instagram-Selfie von sich gepostet.

Ein Beitrag geteilt von Liam Payne (@liampayne) am 24. Aug 2017 um 3:09 Uhr

Auf dem süßen Bild strahlen die beiden um die Wette und wirken so verliebt, wie am ersten Tag. Seit der Geburt ihres Sohnes Bear im März zeigten sich die Zwei nicht mehr so oft gemeinsam in den sozialen Medien. Umso mehr werden sich die Fans des Paares jetzt über dieses seltene Liebes-Selfie freuen. Nachdem die Solo-Musikkarriere von Liam Payne so gut angelaufen ist, möchte anscheinend auch dessen Herzensdame in Kürze wieder durchstarten. Das behauptet zumindest das britische Klatschblatt ‚The Sun’, wonach diese ihr neues Album offenbar in den USA aufnehmen wolle.

Diesen Monat wurde die 34-Jährige dann auch in der US-Botschaft in London gesichtet, wo sie sich ein Visum für Amerika ausstellen ließ. Damit sei es ihr möglich, regelmäßig die USA zu besuchen, wo auch ihr Freund häufig neue Musik aufnimmt. Eine angebliche Quelle verriet gegenüber ‚The Sun’: „Cheryl hat sich ein längeres US-Visum ausstellen lassen, so dass sie häufiger hin und zurück nach Amerika reisen kann.“ Und diese ergänzte noch: „Sie hat noch nicht angefangen, an dem neuen Album zu arbeiten und genießt immer noch ihre freie Zeit mit [Sohn] Bear.“

Der Alleswisser verkündete zudem, dass sich das Ex-‚Girls Aloud’-Mitglied darauf freue, wieder Platten zu produzieren und offenbar mit einem „neuen Sound“ zurückkommen möchte. Zeit dafür wäre es ja eigentlich, nachdem ihr letztes Album ‚Only Human’ vor drei Jahren herauskam. Zwischendurch war sie immer mal wieder als Jurymitglied in der britischen Castingshow ‚X Factor’ tätig. Man darf gespannt sein, wann Cheryl nach der längeren musikalischen Pause ihren erste neue Single herausbringt und damit ihrem Freund Konkurrenz macht…(CS)