Promi Big Brother: Will Herren lästert jetzt über Evelyn ab

Donnerstag, 24. August 2017, 13:20 Uhr

Willi Herren steht mit dem Rücken zur Wand: Auf seinem Weg ins Finale von ‚Promi Big Brother‘ geht der Ballermann-Sänger über Frauenleichen. Erst reicht er seine rote Nominierungskarte an Milo weiter, dann landen Jens und seine WG-Freundin Evelyn ebenfalls auf der Abschussliste.

Foto: SAT.1

Letztere muss den unglaublichen Ego-Trip des Kölners ausbaden: sie erhält die wenigsten Anrufe der Zuschauer. Wessen Maske fällt nach der emotionalen Live-Show? Wer wahrt sein Gesicht? Und es gibt so manche Überraschung! Heute, um 22:15 Uhr erfahren die Fans es live in SAT.1. Und wir verraten hier schon ein bißchen mehr…

Willis uneingeschränktes Ansehen im Haus bröckelt. Sein Verhalten am Mittwochabend in der Live-Show hat einigen seiner Mitbewohnern die Augen geöffnet: Seine rote Nominierungskarte aus dem verlorenen Live-Duelll gab der Ballermann-Barde egoistisch an Milo Moiré weiter – damit stand sie auf der Exit-Liste. Jens stellt ihn deshalb zur Rede. Thema ist natürlich auch seine beste, beste Freundin Evelyn, die das Haus am Abend verlassen musste.

Foto: SAT.1

Willi rechtfertigt sich: „Weißt du woher die kommt? Die kommt von Aldi an der Kasse, ist dann zum ‚Bachelor‘. Die ist so naiv und blauäugig. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich mag die, die hat mir gut getan. Ich habe zu Hause aber noch eine Riesenbaustelle privat, die ich klären muss.“

Vor ihrem Rauswurf durch die Zuschauer offenbart Frohnatur Evelyn Burdecki noch eine ganz neue Seite von sich, als sie Willi von ihrem Ex-Freund erzählt. Für ihn habe sie sogar ihre Ausbildung bei Aldi abgebrochen: „Ich hab‘ meinem Freund meine ganze Liebe gegeben, und er hat damit gespielt.“ Ungewohnt abgeklärte Worte der 28-Jährigen: „Obwohl er mich beschimpft hat, bin ich bei ihm geblieben. Aber wenn du manipuliert wirst im Kopf und noch Liebe hast im Herzen – dann ist es schwer, davon loszukommen. Das macht deinen Kopf kaputt, das macht deine Psyche kaputt, das macht deinen Charakter kaputt.“

Ihr Fazit nach dem Liebes-Aus: „Ich bin vorsichtig geworden. Wenn ich merke, dass mit dem Menschen etwas nicht stimmt, bin ich sofort weg“, sprach Evelyn und verließ wenige Stunden später Kuschelfreund Willi und das Haus.

Der Einzug ins „Promi Big Brother“-Finale ist zum Greifen nah, der Konkurrenzkampf unter den Promis wird an allen Fronten härter. Willi und Eloy haben ihren größten Konkurrenten längst ausgemacht: Jens Hilbert. Beide gönnen dem Unternehmer den Einzug ins Finale nicht: „Das ist nichts Persönliches. Seine Rolle in dem Team ist nicht so klar. Er ist nicht wirklich beschäftigt mit Saubermachen, mit Kochen und anderen Sachen“, erklärt Eloy.

Und Willi setzt noch einen drauf: „Mit dem Background, dass er das Geld gar nicht nötig hat und dass seine Strategie hier ist, die Leute zu manipulieren und zu lenken – ich habe das am eigenen Leib erfahren – hat er es nicht verdient.“ Wenn sich die beiden Herren da mal nicht verrechnen…Nun spricht einiges dafür, dass Milo und Jens den Sieg wohl unter sich ausmachen werden.

Foto: SAT.1

Aktuelle Bewohner „Alles“

Eloy de Jong

Aktuelle Bewohner „Nichts“

Jens Hilbert, Dominik Bruntner, Milo Moiré, Willi Herren