Céline Dion: So witzig reagiert sie auf Fragen zu ihrem Privatleben

Popstar Céline Dion (49) hat am Mittwoch (23. August) ihre Handtaschen-Kollektion in Montreal, Kanada vorgestellt.

Foto: WENN.com

Die in Pink gekleidete Witwe ihres verstorbenen Gatten René Angélil schien dabei bester Laune zu sein, wenn man diversen Videos dieses Events Glauben schenken darf. Die 49-Jährige konterte Fragen von Journalisten, die sie ungern beantworten wollte, nämlich nicht nur äußert witzig und schlagfertig, sondern gab stattdessen häufig eine Gesangsprobe. Da präsentierte sie dann unter anderem auch ihre eigene Version von Rihannas ‚Diamonds’, Tom Pettys ‚Free Fallin’ und Marvin Gaye’s ‚What’s Goin’ On’.

Die Presse war nämlich unter anderem begierig zu wissen, ob die Sängerin mittlerweile wieder auf Dates gehe. Das konterte Miss Dion bei einem Journalisten schließlich mit der Gegenfrage: „Willst du etwa mit mir ausgehen?“, was zu Gelächter der anwesenden Personen führte. Für den Herren gab es dann – statt der direkten Beantwortung der Frage – nicht nur mehrere Gesangseinlagen, sondern auch einen ausführlichen Bericht über die momentanen Verhaltensweisen ihrer Kinder.

Gegen Ende konnte sich Céline Dion doch noch zu einer lustigen und gleichzeitigen schwammigen Aussage durchringen, die da lautete: „Ich will eine gute Zeit haben und ich will ausgehen und ich bin ausgegangen. Und ich habe eine gute Zeit. Ich habe Freunde, ich habe Partner. Ich hatte eine gute Zeit in Paris und ich hatte hier eine gute Zeit und ich habe heute eine gute Zeit und wer weiß: vielleicht habe ich heute Abend auch eine gute Zeit. Mit wem? Das wissen wir nicht. Bleibt Sie dran!“ Einen tollen Sinn für Humor kann man Céline Dion jedenfalls nicht absprechen…(CS)