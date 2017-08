"Es": Der neuste Trailer

Freitag, 25. August 2017, 9:33 Uhr

Mit unbändiger Vorfreude warten die Fans von Stephen King auf das Remake von „Es“. Am 28. September ist es es soweit, dann kommt der erste Teil der Neuverfilmung des Gruselklassikers in die hiesigen Kinos. Hier ist der neuste Trailer.

Pennywise. Foto. Warner Bros.

Der Meister selbst ist angetan, erzählte kürzlich: „Ich habe den Film gesehen, er ist großartig.“ In der Hauptrolle ist Bill Skarsgård („Die Bestimmung – Allegiant“, Serie „Hemlock Grove“) als böser Clown Pennywise zu sehen. Der erste Trailer sorgte für Rekorde und nun erwarten US-Branchen-Analysten für den Kinostart am 8. September in den USA ebenfalls Rekordumsätze. Somit könnte der Film womöglich den erfolgreichste Start für einen Horrorfilm hinlegen.

Die Branchenseite ‚filmnstarts.de‘ fasst zusammen: „Laut Boxofficemojo.com hält diesen Rekord aktuell „Paranormal Activity 3“ mit 52,6 Millionen Dollar, andere Seiten listen den bei den Boxoffice-Experten als Thriller eingestuften ‚Hannibal‘ mit 58 Millionen Dollar an der Spitze. Beide Zahlen könnte ‚Es‘ übertreffen“.

Bill Skarsgard. Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Und darum geht’s in „Es“: In der Stadt Derry in Maine verschwinden immer wieder Kinder. Eine Gruppe von Kids wird mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert, als sie dem bösen Clown Pennywise gegenüber stehen, der seit Jahrhunderten eine Spur von Mord und Gewalt hinter sich herzieht.