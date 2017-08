Kendall Jenner wirbt für italienische Marke

Freitag, 25. August 2017, 10:16 Uhr

Kendall Jenner steht für die Herbst/Winter-Kollektion von ‚La Perla‘ vor der Kamera. Das 21-jährige Model hat sich bereits im November 2016 mit dem Modehaus zusammen getan. Nun präsentiert Kendall in einem zweiten Projekt die Lingerie und Haute Couture des Labels.

Foto: TNYF/WENN.com

Die italienische Marke bewarb die Zusammenarbeit über ihren Instagram-Account. Auf einem Foto ist Kendall in einem weißen ärmellosen Kleid umgeben von Blumen zu sehen. Die Unterschrift lautet: „Wir präsentieren ‚La Perla‘ FW 17 – durch bewaldete Ankleidezimmer, wo sich Weinreben ranken und Wildblumen herrschen. Die verzauberte Szenerie gibt den Ton an für eine Welt der grenzenlosen Fantasie.“

Ein Beitrag geteilt von LA PERLA (@laperlalingerie) am 24. Aug 2017 um 1:48 Uhr

Die Fotos wurden von Mert Ala? und Marcus Piggott – bekannt als Mert & Marcus – geschossen, während Kreativchefin Julia Haart die Outfits auswählte. Derweil sprach Kendall kürzlich darüber, dass sie bei Photoshoots versuche, Tipps und Tricks fürs eigene Make-Up zu sammeln. „Ich lerne viel am Set“, verriet sie ‚vogue.com‘, „Am meisten darüber, wie ich mein eigenes Make-up gestalten sollte, habe ich durch mein eigenes Gesicht gelernt – ich habe herausgefunden, was gut an mir aussieht und was nicht.“