Miley Cyrus engagiert 82-jährige Drag Queen für ihren MTV-Auftritt

Freitag, 25. August 2017, 22:30 Uhr

Miley Cyrus rockt die Bühne mit Drag Queen James ‚Gypsy‘ Haake. Die 24-jährige Sängerin wird die Gäste bei den ‚MTV Video Music Awards‘ am Sonntag (27. August) in Kalifornien mit ihrem bunten Begleiter begeistern.

Foto: Johnny Louis/WENN.com

Die Drag Queen James ‚Gypsy‘ Haake wird sich zu der Künstlerin mit verschiedenen Tanzeinlagen hinzugesellen. Haake, der auch in Mileys ‚Younger Now‘-Video zu sehen ist, äußert sich zu seinem Gastauftritt gegenüber ‚USA Today‘: „Es ist absolut verrückt, was sie getan hat […] Miley Cyrus‘ Fans werden sehr eifersüchtig auf mich sein, weil sie mich ein paar Mal zu küssen bekommt. Ich weiß nicht, ob es meine sozialen Probleme heilen wird, aber es wird sicherlich einen langen Weg in die Richtung gehen.“

Ganz genau möchte „Gypsy“ ihren Auftritt dann aber doch noch nicht beschreiben und schildert nur: „Warte, bis du es am Sonntag siehst. Riesige, riesige Tanznummer mit ihr [und] mit all ihren Senioren. Sie küsst mich. Ok? Wir sprechen über Miley Cyrus. Natürlich wird es wild.“ Für die Musiker hat die Dragqueen nur gute Worte übrig und war von dieser begeistert. Miley sei eine „sehr clevere Frau“: „Sie ist 24 Jahre alt. Sie sieht aus wie 18 und ist winzig. Sie ist wunderschön und sehr, sehr schlau.“ Auch, dass Haake auf Taylor Swift und Katy Perry treffen wird, findet er „irrsinnig.“