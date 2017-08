Sarah Nowak: Ihr Dominic bei "Ninja Warrior Germany"

Freitag, 25. August 2017, 18:27 Uhr

Der Freund von Sarah Nowak, Dominic Harrison, macht bei ‚Ninja Warrior Germany‘ mit. Die Parcoursshow auf RTL lockt Sportler und Fans vor den Fernseher. Der Gewinner der schweißtreibenden Sendung, bei dem sich viele Promis der Herausforderung von Parcous stellen, erhält nicht nur den Titel ‚Ninja Warrior‘, sondern auch noch satte 100.000 Euro.

Athlet Dominic Harrison, Freund von Sarah Nowak, aus Unterschleißheim. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Natürlich überlegen sich das nur wenige Stars nicht zweimal und begeben sich in den öffentlichen Hindernispark. Neben Paul Janke und GZSZ-Star Jögn Schlönvoigt zählt nun auch Sarah Nowaks Freund Dominic zu den Mutigen und wird am Samstag (26. August) ab 20:15 Uhr in der Show zu sehen sein.

Für die Teilnahme an der Sendung hat der 24-jährige werdende Vater jedenfalls seine ganz eigenen Gründe, die er im Gespräch mit der Illustrierten ‚Gala‘ verrät.

So schildert er, dass gerade die Forderung spannend sei: „Warum ich bei ‚Ninja Warrior‘ mitgemacht habe, ist, weil ich mir gerne neue Ziele setze. Ich brauche immer neue Herausforderungen. Ich liebe es, an meine Grenzen zu gehen.“ Dominic halte sich „für fit genug, den Parcours zu schaffen“, auch wenn es „eine große Herausforderung wird.“ Von Vorbereitung ist bei ihm aber Fehlanzeige, er wollte es auf sich „zukommen lassen“. Unterstützung erhält er jedoch auf jeden Fall von seiner schwangeren Freundin Sarah, auf die er immer zählen kann: „Sarah schafft es immer, dass ich wieder aufstehe und weitermache.“ (Bang)

Sarah Nowak begleitet ihren Freund und fiebert vom Spielfeldrand aus zusammen mit ihrem Manager Thomas May mit. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

