Taylor Swift: Das hier ist ihre neue Single "Look What You Made Me Do"

Freitag, 25. August 2017, 11:35 Uhr

Taylor Swift veröffentlichte heute ihre neue Single „Look What You Made Me Do“, der Vorbote aus ihrem kommenden Album „Reputation“.

Foto: Universal International Division/Universal Music“

Fans und Medien rund um den Globus hatten in den letzten Tagen bereits spekuliert, was es mit den gelöschten Bildern und Videos auf allen Social Media Kanälen von US-Sängerin Taylor Swift auf sich hat: „Anschnallen Swifties, sieht so aus, als ob die Queen zurückkommt“ schrieben CNN & Co. Taylor Swift postete drei kurze Clips – zu sehen: eine zubeißende Schlange. Gestern lüftete Taylor Swift das Geheimnis: Am 10. November erscheint ihr von den Fans mit Spannung erwartetes sechstes Studioalbum.

Drei Jahre nach ihrem letzten Werk „1989“ (Platz 1 der iTunes-Charts in 96 Ländern; über 10,1 Millionen Einheiten) schlägt Taylor Swift mit „reputation“ das nächste Kapitel ihrer unglaublichen Karriere auf. Die Sängerin, Produzentin, Musikerin und Songwriterin – Taylor schreibt alle ihre Songs selbst – gehört zu den erfolgreichsten Solo-Künstlerinnen aller Zeiten und ist laut Time Magazine eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Gegenwart. Mit „reputation“ wird Taylor Swift zweifellos wieder für Furore sorgen.

„Reputation“ erscheint am 10. November. Die erste Single ist ab sofort als Download und bei Vorbestellung direkt erhältlich.