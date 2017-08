Das sagt Gavin Rossdale über Sophia Thomalla

Samstag, 26. August 2017, 17:12 Uhr

Sophia Thomalla, Ich-Darstellerin, Schauspielerin und Model mit dem Hang zu reiferen Herren, möchte zuletzt Schlagzeilen mit dem US-Rocker Gavin Rossdale. Nachdem der ein zuvor gemostete Foto mit ihr wieder löschte, vermutete man von seiner Seite keine größere Liaison dahinter.

Foto: WENN.com

Jetzt hat der 51-jährige ’Bush’-Frontmann erstmals über seine temporäre deutsche Begleiterin geplaudert. Der Zeitung ‚Der Westen‘ sagte der Ex von Gwen Stefani nun zwar wenig Erhellendes über eine angebliche Beziehung, aber das hier auf die Frage, ob beide „nun zusammen“ seien oder nicht: „Sie ist die Größte. Sie ist wirklich wunderbar.“ Er hoffe zudem sehr, dass Sofia ihn auch auf der nächsten Monat beginnenden Deutschlandtour von ‚Bush‘ begleite: „Das hoffe ich sehr. Ich weiß, sie ist in Deutschland sehr bekannt. Ich hoffe, sie ist nicht zu beschäftigt und schafft es.“ Eine Bestätigung klingt natürlich anders, wi8e der geübte Leser weiß.

Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am 2. Aug 2017 um 21:47 Uhr

Womit auch die Frage geklärt wäre, dass die hiesige Presse – mal abgesehen von den Musik-Branchenblättern – wohl kaum von der Tournee Notiz genommen hätte, wenn es Frau Thomalla nicht gegeben hätte. Das hübsche Mädel ist echt Gold wert!

Wir erinnern uns: Als Claudia Schiffer mit David Copperfield (60) in den 1990ern zwei Jahre lang zusammen war, war der Las-Vegas-Magier hierzulande noch völlig unbekannt. Nach all den Schlagzeilen lief es für dessen allererste Tournee in Europa blendend und – was für ein Zufall – das Traumpaar trennte sich danach. Wie schade eigentlich.

Auch die Liason zwischen Justin Timberlake und Cameron Diaz endete jäh in der Zeit, nachdem der mit seinen ersten größeren Rollen in der Schauspielbranche richtig Fuß gefasst hatte. Auch wieder so ein Zufall…(PV)