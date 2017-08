Gewinnspiel: Damenkapelle Fifth Harmony mit neuem Album

Samstag, 26. August 2017, 16:50 Uhr

Am Freitag erschien das dritte, selbstbetitelte Album der erfolgreichen US-Girlgroup Fifth Harmony. Der Longplayer enthält neben der Vorabsingle „Down“ (feat. Gucci Mane), die Platz zwei der US iTunes Charts erreichte, u.a. den brandneuen Track “Down”, der von Skrillex und Poo Bear produziert wurde.

Foto: SonyMusic

Darüber hinaus arbeiteten Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani Kordei und Ally Brooke an den zehn Songs des Albums mit namhaften Produzenten, Songwritern und Musikern wie The Stereotypes (Mary J Blige, Justin Bieber, Bruno Mars), Monsters and Strangerz (Zara Larsson, Meghan Trainor, Jason Derulo), Ester Dean (Florence + the Machine, Rihanna) und Ammo & Dallas K (Beyoncé, Kesha, Jessie J). Auch mit Dreamlab (Nicki Minaj, Miley Cyrus), Harmony Samuels (Ariana Grande, Michelle Williams), Tommy Brown (Black Eyed Peas, Nas) und Sebastian Kole (Jennifer Lopez, Flo Rida) kamen sie zusammen. An den meisten Songs waren Ally, Dinah, Lauren und Normani als Songwriter beteiligt.

Was bisher geschah: im Mai 2016 veröffentlichte die US-amerikanische Girlgroup Fifth Harmony mit „7/27” ihr zweites Album, das sie endgültig als internationale Superstars etablierte. Der Longplayer wurde weltweit vielfach mit Edelmetall ausgezeichnet (u.a. Platin in Kanada und Australien, 2x Gold in UK, Gold in den USA, Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden, Neuseeland, Mexiko, Norwegen etc. etc.), die Single-Auskopplung „Work From Home“ erreichte alleine in den USA Fünffach-Platin und Platin in Deutschland.

Die zweite Auskopplung „All In My Head (Flex)” erreichte Platinstatus in den USA.

Der internationale Durchbruch war Fifth Harmony 2015 mit der Single „Worth It“ (feat. Kid Ink) gelungen, die bis auf Platz sechzehn der Offiziellen Deutschen Singlecharts kletterte und mit Gold ausgezeichnet wurde. Weltweit verkaufte sich die Auskopplung auf dem US-Top-Album „Reflection“, die u.a. Platz drei der britischen Charts erreichte, mehr als vier Millionen Mal. Das Album brachte anschließend noch die beiden US-Platin-Hits „BO$$” und „Sledgehammer” hervor. Neben einem American Music Award wurden Fifth Harmony in ihrer Karriere bislang u.a. bei den iHeartRadio Music Awards, People’s Choice Awards & Much Music Video Awards, Nickelodeon Kids Choice Awards, MTV Video Music Awards, Radio Disney Music Awards und Teen Choice Awards mit Preisen ausgezeichnet.

Die Damen werden am Sonntag auch bei den MTV Video Music Awards 2017 auftreten.

Foto: SonyMusic

