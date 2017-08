Michelle Hunziker: "Mein allererster Strandkorb!"

Samstag, 26. August 2017, 13:20 Uhr

Heute Abend zeigt das ZDF um 20:15 Uhr „Das große Sommer-Hit-Festival 2017“ mit Stars wie Howard Carpendale, Al Bano, den Lochis oder der Kelly Family. Moderiert wird die große Show von Michelle Hunziker.

Foto: ZDF/M.Vogel

Bei den Proben im Ferienparadies Timmendorfer Strand war zwar Arbeit angesagt, aber die Beteiligten zeigten sich auch ein wenig in Urlaubsstimmung, wie ein Video mit Michelle Hunziker, Jürgen Drews, Peter Kraus und den Youtubern Lochis zeigte.

Beim Spaziergang am Timmendorfer Strand zeigte sich Hunziker schon mal richtig begeistert, auch weil es ihr erster Besuch an der Ostsee ist. Denn sie entdeckt noch das hier: „Mein allererster Strandkorb! Ich habe noch nie einen gesehen!“

Ein Beitrag geteilt von Heiko Lochmann (@heikolochmann) am 25. Aug 2017 um 8:00 Uhr

Die blendend aussehende Moderatorin kann übrigens gut mit ihrem Alter leben. „Mit 40 weiß man, was man will, man hat eine eigene Familie gebaut, man hat einen harten Weg hinter sich“, sagte sie der „Hamburger Morgenpost“ (Samstag).

Die Blondine, die im italienischen Fernsehen mit der Satireshow „Striscia la Notizia“ Fuß fasste, ist sich auch sicher, dass sie nicht wegen ihres Aussehens engagiert wird. „In Italien sagen wir dazu Gradimento, wenn jemand Interesse weckt und die Zuschauerzahlen richtig sind.“

Ein Beitrag geteilt von Michelle Hunziker (@therealhunzigram) am 25. Aug 2017 um 1:47 Uhr

Hunziker präsentiert eine Open-Air-Sommernacht mit großem Staraufgebot und bekannten Hits.

Viele Größen der Schlagerszene sind mit von der Partie in der Beach-Volleyball-Arena am Timmendorfer Strand – so zum Beispiel Howard Carpendale, Vicky Leandros, Beatrice Egli, Santiano, Michelle, Maite Kelly, Helmut Lotti und die Münchener Freiheit.

Zum großen Staraufgebot zählen außerdem die zweifache ECHO-Gewinnerin Oonagh, Rock-Legende Chris Norman, die ostdeutsche Kult-Band Karat, Schlagertitan Bernhard Brink, die Schlagerboygroup Feuerherz, die Newcomer Ben Zucker und Maria Voskania sowie Shootingstars wie die Lochis oder Kerstin Ott.

Die Kelly Family feierte 2017 ein umjubeltes Comeback und bringt die Arena womöglich ebenso zum Kochen wie Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus und der ewig junge Jürgen Drews. Gemeinsam mit Al Bano hat Michelle Hunziker auch noch eine musikalische Überraschung vorbereitet. Und auch der Spaß kommt an diesem Abend nicht zu kurz, wenn Deutschlands berühmtester Komiker Otto mit seinem Auftritt für ein besonderes Highlight sorgen soll… (KT/dpa)