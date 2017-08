Reese Witherspoon: Tochter Ava jobbt in Pizzeria

Samstag, 26. August 2017, 13:56 Uhr

Nix da mit verwöhnter Luxus-Göre, die von ihrer berühmten Mama alles bekommt, was sie möchte. Die 17-jährige Tochter von Reese Witherspoon wurde jetzt in einer italienischen Pizzeria in Los Angeles gesichtet – und nicht etwa beim gemütlichen Pizzaessen mit Freunden. Ava Witherspoon jobbt dort nämlich in ihren Sommerferien.

Foto: FayesVision/WENN.com

Offenbar scheint Mama Reese großen Wert darauf zu legen, ihr Töchterchen nicht zu sehr zu verwöhnen und ihr nicht alle Privilegien des reichen und schönen Hollywoods zu gewährleisten. Statt wilde Partys mit Freunden im riesigen, heimischen Pool zu feiern und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, räumt Ava fleißig Geschirr ab und wischt die Tische.

Reeses Tochter, die ihrer berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, sieht zwar nicht besonders glücklich aus, bei dem was sie da tut, aber da muss sie wohl durch. Ein einfaches weißes Shirt, eine schwarze Hose, die Haare trägt sie locker offen – nicht mal ein Hauch Hollywood-Glamour ist hier zu erkennen. Eben ein ganz normales Teenie-Girl!

Reese Witherspoon hat übrigens vor kurzem ein Foto von sich und ihrer Tochter auf Instagram gepostet. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. (SV)