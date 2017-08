Helena Fürst kann man für 299 Euro im Bett buchen

Sonntag, 27. August 2017, 9:56 Uhr

Dieses Angebot ist freiwillig komisch: Helena Fürst, einst bekannt als durchsetzungsfähige TV-Anwältin für die Benachteiligten, heute Reality-TV-Star, bietet sich als Star-Gastgeberin an!

Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (43)

Derzeit ist sie in der RTL-Trashshow „Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Diesen neuerlichen Höhepunkt ihrer Karriere nahm die Fürstin zum Anlass eine besondere Offerte anzubieten. Auf Facebook schrieb die 43-Jährige ihren über 40.000 Abonnenten: „Im Bett mit mir, kommenden Mittwoch den 30.08.17 exclusives Meet and Greet für vier Personen. Wir schauen zusammen gemütlich im Bett in meinem Hotelzimmer (in Hessen) die Folge Sommerhaus der Stars zusammen. Pro Person sind für dieses exklusive Event 299,- Euro im Voraus zu bezahlen. Kein Sex und keine Intimitäten inbegriffen und auch nicht möglich! Wer schnappt zu?“

Entsprechende Kommentare über das Angebot der Mutter einer fünfjährigen Tochter folgten flugs: Die ‚Bild‘-Zeitung zitierte Fans: „Warum verkaufst du dich so, ist echt schade. Diejenigen die was für Ihre Fans übrig haben verlangen kein Geld“. Ein Scherzkeks drehte den Spieß einfach um: “aber Helena…. musst nicht im voraus bezahlen…. kannste mir abends geben… ich vertrau dir“. Ein anderer fragt: „Gibt es noch andere Angebote natürlich ohne Sex?“

Die 5. und vorletzte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ läuft am Mittwoch 21.15 Uhr bei RTL. Mit dabei die schöne Helena und ihr Ex Ennesto Monte, der die gelernte Betriebswirtin über eine Anzeige im Internet ersteigert haben will. Dann gibt es u.a. das Spiel „Schlag mich steif“. Klingt schlimmer als es ist: Dafür müssen die verbliebenen Paare (eingepackt in ein gemeinsames T-Shirt) 10 Eier mit Löffeln zu einer Schüssel transportieren, trennen und Steif schlagen…. (PV)