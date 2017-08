Tobe Hooper: Der Macher des "Texas Chainsaw Massacre" ist tot

Sonntag, 27. August 2017, 15:50 Uhr

Tobe Hooper verhalf dem Genre des günstig produzierten Splatter-Horrorfilms mit knapp bekleideten Frauen und kreischenden Teenies zum Durchbruch. Er wurde 74 Jahre alt.

Foto: Nocturna International Fantastic

Er prägte mit „Poltergeist“ und dem Kettensägen-Schocker „Texas Chainsaw Massacre“ den Horrorfilm, nun ist Regisseur Tobe Hooper am Samstag im Alter von 74 Jahren in Los Angles gestorben. Das bestätigte ein Gerichtsmediziner dem US-amerikanischen Magazin „Variety“. Weitere Umstände seines Todes waren zunächst unbekannt.

1974 war Hoopers „Chainsaw Massacre“ (in Deutschland: „Blutgericht in Texas“) erschienen, hatte wegen seiner Brutalität heftige Kontroversen ausgelöst und war in einigen Teilen der USA verboten worden. Mit dem Film verhalf Hooper dem Genre des günstig produzierten Splatter-Horrors mit knapp bekleideten Frauen und kreischenden Teenies zum Durchbruch.

Der Film hat laut Schätzungen der Internet Movie Database nur rund 300 000 Dollar gekostet, spielte aber allein in den USA über 30 Millionen Dollar ein.

Hooper gelang mit dem von Steven Spielberg geschriebenen „Poltergeist“ 1982 ein weiterer großer Erfolg. 1986 drehte Hooper einen zweiten Teil des Kettensägen-Massakers. Auch als Produzent verantwortete er weitere Fortsetzungen. (dpa)