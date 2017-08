Best Dresses of the Day (496): Katy Perry und Co. auf dem roten Teppich

Montag, 28. August 2017, 22:08 Uhr

Anlässlich der Verleihung der diesjährigen MTV Video Music Awards am Sonntagabend in Kalifornien zeigten sich Superstars wie Katy Perry und Paris Jackson in aufwendigen Roben auf dem roten Teppich. Wir haben die Looks der prominenten Damen einmal etwas genauer unter die Lupe genommen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Katy Perry in Stephane Rolland

Sängerin Katy Perry erschien in einer extravaganten, asymmetrischen Kreation von Stephane Rolland. Der weiße Hingucker überzeugte mit einem bodenlangen Schnitt und einem raffiniert designten Oberteil mit tiefem Dekolleté. Eine glamouröse Schleppe vollendete den modernen Auftritt.

Die 32-Jährige kombinierte ihr Kleid mit großen Ohrringen und verzichtete auf eine Clutch.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Paris Jackson in Christian Dior

Auch Paris Jackson konnte sich mit ihrem schicken Outfit sehen lassen. Ihr gewagtes Styling von Christian Dior überzeugte mit viel Transparenz und edlen Stickereien auf Rock und Oberteil.

Durch das interessante Muster zog der Look alle Blicke auf sich. Die 19-Jährige kombinierte ihr Dress mit goldenen High Heels und dem passenden Schmuck.

Foto: FayesVision/WENN.com

Vanessa Hudgens in Yanina Couture

Ganz in Rot erschien Schauspielerin Vanessa Hudgens und präsentierte sich in einer luxuriösen Robe von Yanina Couture. Das knöchellange Dress überzeugte mit schicken, federähnlichen Verzierungen und setzte ebenfalls auf transparenten Stoff. Das Kleid ließ tief blicken, konnte aber dennoch elegant und modern punkten. Vanessa kombinierte ihren Look mit roten Sandaletten und dezenten, goldenen Ohrringen. (HA)