Céline Dion: Stundenlange Anproben ohne Furcht

Montag, 28. August 2017, 15:10 Uhr

Showbiz-Ikone Céline Dion kann stundenlang Kleider anprobieren. Die Sängerin brilliert in letzter Zeit durch ziemlich stylishe und eigenwillige Outfits. Die sucht sie sich aber keineswegs selbst aus, dafür hat sie den bekannten Stylisten Law Roach engagiert.

Foto: Visual/WENN.com

Der hat nun am gestrigen Sonntag (27. August) im Rahmen der ‚MTV Video Music Awards‘ über die Zusammenarbeit mit der Sängerin gesprochen und erklärte: „Ich denke, dass ich eben wirklich von ihr inspiriert werde und von anderen Frauen. Céline hat keine Angst und sie ist wirklich ein Fashion Girl und wenn du die Möglichkeit hast, mit jemandem zu arbeiten, der keine Angst hat…ich kann ihr wirklich alles bringen und sie zieht es dann an und wir spielen mit den Klamotten herum.„

Roach verriet außerdem, dass sie „tatsächlich manchmal fünf- oder sechsstündige Fittings haben und eben herumalbern oder lachen oder über Mode sprechen.“

Der Modeguru arbeitet außerdem unter anderem mit Zendaya und beteuert, dass die 49-Jährige entgegen anderer Meinungen schon immer ein Gespür für Mode hatte: „Céline tritt schon seit 15 Jahren in Couture in Vegas auf. Sie war in allen Modehäusern und sie alle haben sie ausgestattet: Elie Saab, Versace. Sie war schon immer dieses Mädchen und sie brauchte einfach nur einen Freund, mit dem sie ein Spieldate haben kann.“