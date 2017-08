Die Looks der MTV Video Music Awards

Montag, 28. August 2017, 19:55 Uhr

Gestern Abend fanden die MTV Video Music Awards statt, kurz die VMAs. Auf dem Blauen Teppich tummelte sich alles, was Rang und Namen hat. Denn neben den Musikvideos des Jahres ging es natürlich auch um die Outfits. Wir haben uns die Looks der Stars genauer angeschaut und die schönsten, coolsten und hässlichsten Looks für euch rausgesucht.

Ein Beitrag geteilt von Lorde (@lordemusic) am 27. Aug 2017 um 16:07 Uhr

1. So Schön

Lorde

Sängerin Lorde (20) erschien im upcoming Fashion-Trend der kommenden Saison – Federn! Der zarte Fliederton passte perfekt zu ihrer Porzellan-Haut. Die aufwendige Robe ist aus der Frühlingskollektion 2018 von Monique Lhuillier.

Ein Beitrag geteilt von Kecia Mo Styles (@fashionbykecia) am 28. Aug 2017 um 4:31 Uhr

Hailey Baldwin

Das Model Hailey Baldwin (20) sah im engen, durchsichtigen Jumpsuit aus wie eine sexy Eisprinzessin. Das aufwendige Teil ist von Star-Designer Zuhair Murad, der für seinen verspielten, detailreichen und sehr weiblichen Stil bekannt ist.

Ein Beitrag geteilt von JARED LETO (@jaredleto) am 27. Aug 2017 um 18:40 Uhr

2. So Cool

Jared Leto

„Suicide Squad“-Star Jared Leto (45) liebt außergewöhnliche Looks mit kräftigen Farben und aufsehenerregenden Details. Bei den VMAs trug es ein Pailetten-Glitzerjacket. Geile Sau!

Ein Beitrag geteilt von The Cut Life (@thecutlife) am 27. Aug 2017 um 18:15 Uhr

Cardi B

Die Rapperin Cardi B (24) ist gerade die Newcomerin schlechthin in den USA. Bisher fiel sie nur wegen ihrer lauten Art und ihrer Musik auf, aber mausert sich die Freundin von Migos-Rapper Offset hier gerade zum Fashion-Icon? Ihr weißer Jumpsuit mit Cape-Schleppe und spitzem Bustier ist definitiv eine Anspielung auf Pop-Legende Madonna (59)!

Ein Beitrag geteilt von Barbie® (@nickiminaj) am 27. Aug 2017 um 17:16 Uhr

3. So nicht

Nicki Minaj

Die Queen of Rap zog mal wieder alle Blicke auf sich, im rosa Latex-Anzug mit Mega-Dekollete. Nicki Minaj (34) machte damit auch Werbung für ihre neue Single „Rake It Up“ mit Yo Gotti (36). In dem Video trägt sie einen ganz ähnlichen Latex-Look.

Ein Beitrag geteilt von Barbie® (@nickiminaj) am 18. Aug 2017 um 15:41 Uhr

Heidi Klum

Na, wen haben wir denn da? Wenn das nicht Hans und Franz sind (wie sie mal ihre Brüste nannte)! Heidi Klum (44) zeigt immer gerne was sie hat, aber gerade bei nackter Haut ist meistens weniger eben doch mehr. Sie kam händchenhaltend mit Mel B, ihrer Juror-Kollegin bei ‚Americas Got Talent‘.