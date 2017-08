Jonas Brothers: Ihr Vater hat den Krebs besiegt

Montag, 28. August 2017, 12:39 Uhr

Die Jonas Brothers können aufatmen: Ihr Vater Kevin Jonas Sr. hat den Kampf gegen den Darmkrebs gewonnen. Der 52-Jährige hatte im März enthüllt, dass bei ihm die lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wurde.

Foto: FayesVision/WENN.com

Seine Söhne Kevin (29), Joe (27), Nick (24) und Frankie (16) mussten deshalb auch lange Zeit um sein Leben bangen. Doch glücklicherweise hat die Familie diese Krise nun überstanden. Auf dem ‚ZICO Coconut Water‘-Podcast von ‚iHeartRadio‘ erklärt Nick, dass sein Vater nun über alle Berge sei und „alles gut“ wäre.

Die letzten Monate seien für ihn sehr emotional gewesen. „Es war ein sehr besonderer Moment und sehr wichtig, bei ihm zu sein, als er ins Krankenhaus ging, um seinen Tumor entfernen zu lassen“, enthüllt der Sänger so.

Ein Beitrag geteilt von Kevin Jonas (@kevinjonas) am 27. Feb 2016 um 15:56 Uhr

„Mein Terminkalender war voll, aber ich habe gesagt ‚Ich werde für dich da sein und es mit dir und der Familie durchstehen.'“ Nun sei die Familie „sehr stolz“ darauf, in dieser Krise so gut zusammengehalten zu haben. Kevin hatte NBC berichtet, dass alle „große Angst“ um ihn gehabt hätten: „Frankie kam sofort aus der Schule, Nick aus LA und Joe sagte alle Termine ab und flog aus Japan nach Hause. Sie wichen nicht von meiner Seite und brachten mich gemeinsam ins Krankenhaus nach New York.“