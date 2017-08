Montag, 28. August 2017, 11:34 Uhr

Die schwedische Prinzessin Madeleine erwartet ihr drittes Kind. Die Familie wird größer – aus vier werden bald fünf. Das Kind kommt im März auf die Welt.

Foto: WENN.com

Prinzessin Madeleine (35), die mit ihrer Familie in London lebt, ist also wieder schwanger. Die Schwester von Kronprinzessin Victoria teilte am Sonntag auf Facebook und Instagram mit: „Chris und ich sind überglücklich bekanntzugeben, dass ich ein Kind erwarte. Wir freuen uns, dass aus vier fünf werden!“

Madeleine und ihr Mann, Chris O’Neill, haben bereits zwei Kinder: Prinzessin Leonore (3) und Prinz Nicolas (2). Das dritte Kind werde im März 2018 erwartet, teilte das schwedische Königshaus mit. (dpa/KT)