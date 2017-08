Casper: Neues Album und Geheimkonzerte

#catchcasper3 ist der dritte teil einer geheimen umsonst-konzert reihe für fans, die wir uns vor ein paar jahren ausgedacht und erstmalig 2013 zu hinterland gemacht haben. damals war es eine schnitzeljagd durch berlin, bei der man einlassbändchen für das konzert abends über die stadt verteilt suchen und finden musste. beim zweiten mal waren es geheim geplante pop up shows, nach dem prinzip: wer zuerst kommt, mahlt zuerst! dieses mal haben wir uns überlegt, dass es schön wäre, wenn die leute wieder an den briefkasten gehen müssten. weil man ja heut zu tage kaum mehr physische post bekommt. also haben wir gemeinsam mit krasser stoff vor vier wochen angefangen, an über 3.000 zufällig ausgewählte fans, die im zeitraum von 2012 bis 2017 bei krasser stoff casper merchandise und tickets bestellt haben, kommentarlos aussendungen mit einladungen „#catchcasper3, du bist dabei!“ zu verschicken. hierbei haben wir etliche postkarten und shirts nach nord-, ost-, west- und süddeutschland verschickt. größtenteils wurden die postkarten direkt zu den fans nach hause geschickt, manche fans wurden aber auch per mail benachrichtigt, sich die postkarte in einem plattenladen in ihrer stadt abzuholen. nach und nach kamen auch personalisierte einladungen hinzu: über kleinanzeigen in tageszeitungen, handgeschriebene briefe und von mir eingesprochene sprachnotizen auf cd gebrannt, bis hin zu blumensträußen und zugtickets in die jeweilige stadt für den konzerttag. In berlin gab es auch einen mailaussand an einige fans, mit einer adresse, an der sie sich ihre #catchcasper3 postkarte von mir persönlich abholen konnten. kurz darauf habe ich noch eine telefonnummer gepostet, bei der angerufen werden konnte, um an gästelistenplätze für die konzerte zu kommen. die locations, in denen die konzerte stattfinden, werden erst am tag der show bekannt gegeben. auch für die, die keine einladung erhalten haben, wird es noch die chance auf tickets geben! schaltet ab und zu das radio ein, und haltet auf facebook, instagram und twitter ausschau nach dem hashtag #catchcasper3 - und seid dabei! #catchcasper3 konzerte: 2.9 - Leipzig 3.9 - Hamburg 4.9 - München 5.9 - Stuttgart 6.9 - Berlin 7.9 - Köln