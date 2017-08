Khaled: Ein Show-Anzug für Baby Asahd für 2000 Euro!

Dienstag, 29. August 2017, 13:56 Uhr

Khaled (41) war am Sonntag bei den MTV Video Musik Awards zu Gast. Mit im Schlepptau war, wie immer Söhnchen Asahd. Der ist zwar erst zehn Monate alt, aber selbst in diesem Alter muss man auf dem Blauen Teppich der VMAs natürlich schick aussehen. Papa Khaled kaufte zur Feier des Tages einen Anzug im Wert von 2000 Euro für seinen Sprössling!

Foto: FayesVision/WENN.com

Bei den VMAs am vergangenen Sonntag waren mal wieder alle Stars anwesend. Über den Blauen Teppich stolzierten Ikonen wie Pink (37), Lorde (20), Nicki Minaj (34) und Kesha (30). Mit dabei war natürlich auch der musikalische Superstar der Stunde, DJ Khaled. Der steht seit zehn Wochen mit dem Sommerhit „Wild Thoughts“ auf Platz 2 der US-Singlecharts und sein zehntes Studio-Album „Grateful“ tummelt sich auch seit bereits neun Wochen in den Top10.

Aber viel wichtiger als der berufliche Erfolg, ist ihm seine kleine Familie, bestehend aus seiner Langzeit-Verlobten Nicole Tuck und ihrem gemeinsamen Sohn Asahd.

Ein Beitrag geteilt von Asahd Tuck Khaled (@asahdkhaled) am 27. Aug 2017 um 15:12 Uhr

Der Kleine begleitet Papa immer und überall – eben auch die Roten Teppiche dieser Welt. Für diese Auftritte besorgt DJ Khaled immer ganz besonders süße Anzüge für Baby Asahd. Wir erinnern uns an seinen hellblauen Anzug von den BET-Awards im Juni. Bei den VMAs am Sonntag trug er einen Baby-Anzug in Schwarz mit süßem Monster-Aufdruck vom Luxus-Label Gucci. Alles zusammen kostete der Look von Asahd 2290 Dollar.

Neidisch? Also wenn du jetzt schon gelb vor Neid bist, dann schau dir besser nicht an, mit welchen Stars der Babyboy schon alles abgehangen hat.