Evangeline Lilly: Erstes Bild von "Ant-Man and the Wasp"

Dienstag, 29. August 2017, 17:12 Uhr

Evangeline Lilly zeigt ihr neues Kostüm in ihrem neuen Superheldenfilm ‚Ant-Man and the Wasp‘. Die 38-jährige Schauspielerin spielte Hope van Dyne in dem 2015 erschienenen Marvelstreifen. Auch im Sequel wird sie wieder in ihre Rolle der Wespen-Heldin an der Seite von Paul Rudd als Ant-Man schlüpfen.

Foto: Apega/WENN.com

Am Montag (28. August) zeigte sie nun auf Instagram ein Foto von sich in ihrem Kostüm und zollte dabei Tribut an Jack Kirby, den Comicbuchkünstler. Unter das Bild schrieb sie: „Am Set feierten wir heute den Künstler, der geholfen hat, diesen wunderbaren Charakter zum Leben zu erwecken! Ich fühle mich geehrt, die Wespe zu spielen, [heute], wenn Jack Kirbys 100. Geburtstag wäre. Gegrüßt seist du Jack Kirby und die Wespe!“

Kirby entwickelte gemeinsam mit Stan Lee und Larry Lieber die Comicfigur Janet van Dyne, die Mutter von Lillys Filmcharakter sowie Hank Pimm, den Original Ant-Man.

Ein Beitrag geteilt von Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial) am 28. Aug 2017 um 13:38 Uhr

Die beiden erschienen das erste Mal 1962 in den Marvelbüchern. In ‚Ant-Man and the Wasp‘ spielt Michelle Pfeiffer Janet, die Ehefrau von Hank Pym (Michael Douglas). Sie war die Original-Wespe und außerdem ein Gründungmitglied der Avengers. Nachdem sich ihr Ehemann zur Ruhe setzt, macht sie als Superheldin weiter. Letztendlich verschwindet sie allerdings in einer anderen Dimension und wurde seitdem für tot erklärt. Der Rest des Casts besteht aus Hannah John Kamen als Ghost, Walton Goggins als Sonny Burch, Randall Park als Jimmy Woo und Laurence Fishburne als Dr. Bill Foster. ‚Ant-Man and the Wasp‘ soll im Juli 2018 in die Kinos kommen.