Gigi Hadid läuft wieder für "Victoria's Secret"

Jungmodel Gigi Hadid wird dieses Jahr wieder für ‚Victoria’s Secret‘ auf dem Laufsteg stehen. Die 22-jährige Modelschönheit bestätigte, dass sie für die anstehende Fashionshow des Dessous-Giganten laufen wird.

Foto: TNYF/WENN.com

Die Show soll Ende des Jahres in Shanghai stattfinden. Sichtlich erfreut und stolz über ihr neuestes Projekt teilte die Freundin des ehemaligen One Direction-Stars Zayn Malik die tollen Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Profil.

Dort postete sie ein Schwarz-Weiß-Video von sich in den bekannten Engelsflügeln und sexy Unterwäsche, das sie wie folgt untertitelte: „Für immer und immer und immer, ein Traum wurde wahr, zu der ‚VS‘-Show zurückerbeten worden zu sein. Danke meine Freunde @ed_razek @10magazine @johndavidpfeiffer @monica.mitro für eine weitere unvergessliche Gelegenheit; jeder Aspekt bringt mich dazu, mich wieder wie ein träumendes Kind zu fühlen.“

Bei der Show wird Gigi allerdings nicht die einzige Hadid sein. Sie wird dort an der Seite ihrer Schwester Bella laufen, die die News schon am Wochenende teilte und auf Instagram unter ein Bild von sich schrieb: „@victoriassecret Ich bin so aufgeregt! Danke @monica.mitro @10magazine @johndavidpfeiffer und natürlich die wundervolle, unglaubliche @ed_razek + jedem im Team dafür, diesen Traum wieder wahr werden zu lassen.“