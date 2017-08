"Schäfer Heinrich - der Film": Kinotour angekündigt

Dienstag, 29. August 2017, 16:10 Uhr

Heinrich Gersmeier, besser bekannt als Schäfer Heinrich aus der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, kommt seinen ersten Film und geht auf große Kinotour!

Foto: UCI

Rund zehn Jahre nach seinem ersten Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ erobert Schäfer Heinrich mit seinem ersten Kinofilm „Schäfer Heinrich – Der Film“ auch die große Leinwand. Es geht um Schönheit und Frauen, die Liebe und Schafe, aber vor allem um eines: um Schäfer Heinrich.

Der zur Kultfigur avancierte Schäfer gewährt als Erzähler, Schauspieler und kreativer Ideengeber einen durchaus amüsanten und authentischen Einblick in seine private Welt. Der Film entstand komplett auf Schäfer Heinrichs Hof, gemeinsam mit seinem tatsächlichen Freundeskreis.

Und darum geht’s: Schäfer Heinrich entdeckt in seinem ersten Kinoabenteuer eine Dating-Hotline, die ihm das Ausgehen mit verschiedenen Damen ermöglicht. Trotz großer Shopping-, Sport- und Beauty-Offensive scheint dies nicht sein Weg zum Glück zu sein. Erst eine alte Dame bringt ihn auf die richtige Spur.

Zudem bekommt Schäfer Heinrich noch Besuch auf dem Hof: Ein junger Bengel wirbelt Heinrichs ruhiges Dasein gehörig durcheinander. Aus der entstehenden Männerfreundschaft zwischen Jung und Alt lernt Heinrich jedoch auch noch jede Menge – vor allem über sich selbst…

Foto: UCI

Im Januar und Februar 2018 will er exklusiv in der UCI Kinowelt – mit großer Premiere in Paderborn – seinen Fans auf einer Tour ganz nah sein. UCI Events präsentiert den berühmten „Bauer sucht Frau“-Kandidaten ab dem 20. Januar 2018 hautnah und exklusiv auf einer Kinotour durch 15 ausgewählte UCI Kinowelten.

Schäfer Heinrich wird mit seinem ersten Kinofilm live zu Gast im Kinosaal sein und nach den Filmscreenings für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Außerdem erhält jeder Gast zu seinem Ticket ein exklusives „Schäfer Heinrich – Der Film – Making Of und Best Takeouts“ gratis! Tickets kosten 15,- Euro pro Person und sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.