Thirty Seconds To Mars: Wir bringen Dich zur Show am Samstag!

Am 2. September spielen Thirty Seconds to Mars mit ihrer neuen Single „Walk on Water“ eine exklusive Show bei den Telekom Street Gigs im Berliner Postbahnhof. Wir können Dich hinbringen! Denn Tickets dafür können nicht gekauft werden!

Die Deutsche Telekom präsentiert Thirty Seconds to Mars weltweit als Konzerterlebnis in 360°. Die Band spielt eine exklusive Show während der Internationalen Funkausstellung (IFA) bei den Telekom Street Gigs.

Fans rund um den Globus können das Konzert auf der MagentaMusik 360-Website im kostenlosen HD-Livestream und in 360° erleben, sowie live auf den Facebook- und Twitter-Kanälen der Deutschen Telekom. Für Fans in Deutschland wird der Auftritt zudem in der dazugehörigen App und bei EntertainTV auf Kanal 131 gezeigt. „Das wird für uns ein ganz besonderer Auftritt. Wer nicht vor Ort sein kann, sollte mit uns auf der Bühne im 360°-Livestream feiern“, erklärt die Band.

„Mit MagentaMusik 360 ermöglichen wir Fans, die nicht bei dem Auftritt von Thirty Seconds to Mars live in Berlin dabei sein können, ein großartiges, digitales Konzerterlebnis im besten Netz – mittendrin in der ersten Reihe oder sogar direkt neben den Leto-Brüdern auf der Bühne. Genau für diesen innovativen Service steht unser Markenversprechen ‚Erleben, was verbindet.‘“, ergänzt Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland.

Thirty Seconds to Mars – bestehend aus Oscarpreisträger und Musiker Jared Leto, Shannon Leto und Tomo Milicevic – haben weltweit bisher über 15 Millionen Alben verkauft und in ausverkauften Arenen und Stadien gespielt. Die Band hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere MTV Awards, den Billboard Music Award und den Guinness Weltrekord für die meisten Konzerte zu einem Album. Nachdem mehrere Monate über neue Musik spekuliert wurde, kündigte die Band die Single „Walk on Water“ vom bevorstehenden fünften Studioalbum für den 22. August an.

