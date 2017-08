Video: Demi Lovato hat jetzt den blauen Gürtel!

Dienstag, 29. August 2017, 11:40 Uhr

Demi Lovato (25) ist zwar nur 1.61 Meter groß bzw. klein, aber die Sängerin ist geübt im Kampfsport und kann es von daher locker mit einem viel größeren Mann aufnehmen! Die Sängerin verdiente sich ihren Blauen Gürtel im „Brazilian Jiu-Jitsu“. Noch nie gehört? Die Sportart ist eine Mischung aus Wrestling und Judo.

Foto: FayesVision/WENN.com

Wenn man an Demi Lovato denkt, denkt man an Pop-Musik, Disney und an Hollywood. Man stellt sich nicht unbedingt vor, wie die kleine Schönheit jemanden einen Schlag mitgibt, ihn anschließend auf den Boden takelt und dort mit ihren 60 Kilo Kampfgewicht fixiert, oder? Genau das alles kann Demi aber!

Die Sängerin machte gestern ihren Blauen Gürtel in „Brazilian Jiu-Jitsu“. Das ist eine Kampfsport Art, die die Selbstverteidigungs-Elemente von Judo mit den Umwerf-Taktiken des Wrestlings verbindet.

Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato) am 28. Aug 2017 um 9:45 Uhr

Sichtbar stolz postete sie auf Instagram ein Foto von sich mit ihrer Errungenschaft! Demi kann zurecht stolz auf sich sein. Sie macht erst seit circa 1,5 Jahren Jiu-Jitsu und hat jetzt schon den Blauen Gürtel. Das ist nur zwei Kategorien unter dem berühmten Schwarzen Gürtel, der einem vom Schüler zum Meister macht. (LK)