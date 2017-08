"Girls Trip" mit Jada Pinkett Smith: Erster deutscher Trailer

Mittwoch, 30. August 2017, 22:49 Uhr

Fünf Jahre nachdem sie zum letzten Mal gemeinsam Feiern waren, begeben sich die vier besten Freundinnen auf einen längst überfälligen „Girls Trip“. Einen ersten Vorgeschmack auf den wilden Party-Exzess bietet der erste deutsche Trailer.

Foto: Universal Pictures

Zwischen beruflichen Ambitionen, Familienplanungen und Beziehungskrisen haben sich die vier besten Freundinnen Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) einfach aus den Augen verloren.

Fünf lange Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal zusammen feiern waren – viel zu lang für die Partyqueens, die sie eigentlich sind. Ein längst überfälliger „Girls Trip“ zum Essence Festival in New Orleans soll die „Flossy Posse“ nach Jahren endlich wiedervereinen.

Neben heißen Typen, einem spektakulärem Dance-Off und schließlich ein paar Tropfen Absinth zu viel lassen sie nichts unversucht, um ihre wilde College-Zeit wieder aufleben zu lassen. Der Party-Trip ihres Lebens, der einen schon allein beim Zusehen zum Erröten bringt, erinnert die Mädels wieder daran, dass man sich letztendlich auf niemanden so sehr verlassen kann, wie auf die besten Freundinnen. Regisseur Malcom D. Lee („Scary Movie 5“, „Best Man“-Reihe) inszeniert ein Wochenende voller irrwitziger Eskapaden und unvorhergesehener Abenteuer, wie nur beste Freundinnen sie gemeinsam erleben können.

Macht euch auf die skandalöseste aller Reunions gefasst!

Foto: Universal Pictures

Produzent Will Packer („Straight Outta Compton“) hat mit den Komödien „Die Trauzeugen AG“ und „Ride Along 1+2“ bereits seinen Sinn für abgedrehten Humor bewiesen. Mit „Girls Trip“ hat er ein Drehbuch von „Southpark“-Autorin Erica Rivinoja sowie Kenya Barris und Tracy Oliver verfilmt.

Kinostart ist am 30. November 2017!