Benji Madden: Liebevolle Botschaft für Cameron Diaz

Donnerstag, 31. August 2017, 12:34 Uhr

Benji Madden erklärte Cameron Diaz seine Liebe in einem Geburtstags-Post. Die Schauspielerin feierte gestern (30. August) ihren 45. Geburtstag. Ihr Ehemann, der Good-Charlotte-Star, mit dem sie seit 2015 verheiratet ist, nutzte die besondere Gelegenheit, um seiner Liebsten öffentlich zu gratulieren.

Foto: WENN.com

In einem rührenden Post auf Instagram zeigte er sich Hals über Kopf verliebt in seine Cameron und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch an meine wunderschöne Frau. Ich fühle mich, als wäre ich der GLÜCKLICHSTE Mann DER WELT. Ich denke nicht, dass jemand jemals von der Tiefe, Güte und Barmherzigkeit weiß, die ich jeden Tag dank meines Ein und Alles erlebe – Du hast mich bis zum Ende, Baby.“

Das offene Liebesgeständnis zum Ehrentag der ‚Bad Teacher‘-Darstellerin erhielt natürlich tausende Likes der Fans und wird mit viel Anteilnahme kommentiert.

Ein Beitrag geteilt von Benji Madden (@benjaminmadden) am 30. Aug 2017 um 15:34 Uhr

So schreiben Benjis Follower etwa: „Oh, ich weine gleich. Wie goldig“ oder „Herzlichen Glückwunsch aus Deutschland!! Für die liebevollste Frau.“ Das Bild zum Beitrag zeigt das Paar kuschelnd auf einem Boot unter einer Decke. Die beiden wirken sehr glücklich und verliebt und da ist es kein Wunder, dass der Sänger diesen Schnappschuss für die Darlegung seiner Gefühle zur Hollywood-Schönheit verwendete.