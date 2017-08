Colton Haynes teilt gegen Hollywood aus

Donnerstag, 31. August 2017, 8:54 Uhr

Colton Haynes ist als schwul geoutet und gar kein Fan von verklemmten Hollywood-Produzenten. Nun spricht er Klartext über Homophobie.

Foto: Brian To/WENN.com

Der 29-Jährige outete sich im letzten Jahr als schwul und hat nun die Filmindustrie stark dafür kritisiert, dass diese LGBT-Schauspieler, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, unfair behandeln würde. Der Schauspieler selbst ist seit einiger Zeit glücklich verlobt mit seinem Freund dem prominenten Floristen und Fernsehschauspieler Jeff Leatham. Aber sein Privatleben wurde ihm schon des öfteren zum Verhängnis.

Auf Twitter spricht er nun Klartext. In einigen Posts, die er am Mittwoch (30. August) mit seinen Fans teilte, schreibt er: „Hollywood ist so am Ar***. Es liegt so ein großer Fokus auf deinem Privatleben und hat nichts mit dem Talent zu tun, dass du mitbringst. Gott sei Dank für Ryan Murphy, Greg Berlanti und Jeff Davis. Sie glauben, dass schwule Schauspieler mehr sind als nur ihr Privatleben. Ich bin so enttäuscht davon, dass Hollywood einfach nicht verstehen kann, dass einen Charakter zu spielen nichts damit zu tun hat, wie man sein Leben lebt.“ Wahre Worte. Hoffentlich trägt Colton mit seiner Kritik zu etwas mehr Toleranz bei. Ein erster Schritt ist auf jeden Fall gemacht…