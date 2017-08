Daniela Katzenberger und der schöne Eric tun sich wieder zusammen

Donnerstag, 31. August 2017, 16:50 Uhr

Fans von Daniela Katzenberger und ihrem Weddingplanner dürfen sich aiuf eine Rückkehr des Paares freuen! In vier Episoden der RTL II Primetime-Dokusoap „Traumhochzeit zum Schna?ppchenpreis“ ku?ren die Kultblondine sowie Eric Schroth das scho?nste Hochzeitsfest, das sich fu?r dieses Budget ausrichten la?sst.

Daniela und Eric. Foto: RTL II

Als unschlagbares Team haben die beiden bereits letzten Sommere Daniela Katzenbergers eigene, kirchliche Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Nun stehen sie den Paaren bei der Planung ihres großen Tages mit hilfreichen Tipps zur Seite. Die Gewinner ko?nnen sich u?ber Flitterwochen auf der Su?dseeinsel Mauritius freuen. „Ich liebe Hochzeiten und weiß aus eigener Erfahrung wie schön dieser Tag ist, aber auch wieviel Arbeit man mit den Vorbereitungen hat. Ich bin echt beeindruckt, dass unsere Paare sich der Challenge ‚Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis‘ stellen und bin gespannt, wer am besten feilschen kann!“, freut sich Deutschlands bekannteste Blondine.

In jeder Episode von „Traumhochzeit zum Schna?ppchenpreis“ konkurrieren drei Paare darum, wer das scho?nste Hochzeitsfest im Rahmen eines Budgets von 3.999 Euro organisiert. Das gemeinsame Ziel lautet: viel Hochzeit fu?r wenig Geld! Von der Wunschlocation u?ber das perfekte Brautkleid bis hin zur Dekoration – innerhalb von maximal acht Wochen muss alles stehen. Um das Budget dabei nicht zu sprengen, heißt es feilschen, tauschen und verhandeln!

„Als Wedding Planner weiß ich, dass es nicht einfach ist mit einem so kleinen Budget auszukommen, aber ich bin mir sicher, dass unsere Paare das wunderbar meistern werden!“ , so Strahlemann Eric Schroth. Im großen Finale entscheiden die Beiden am Ende jeder Sendung, wem die ultimative Traumhochzeit zum Schna?ppchenpreis gelungen ist – und wer sich deshalb u?ber Flitterwochen auf Mauritius freuen kann.

Die Dokusoap mit vier Episoden startet ab 28. September 2017, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II!