Der "Joker"-Film wird düster

Gibtis eigentlich noch Comic bzw. Fantasystreifen die nicht im Dunkeln spielen? Die Verfilmung über die Entstehungsgeschichte des Jokers soll „ziemlich düster und real“ werden.

Todd Phillips. Foto: FayesVision/WENN.com

Hollywood-Legende Martin Scorsese produziert den sogenannten „Standalone-Film“ und schließt sich dem Produktionsteam von ‚Hangover‘-Regisseur Todd Phillips an, der auch die Inszenierung des Antiheldenfilms übernehmen sowie an der Seite von ‚8 Mile‘-Autor Scott Silver das Drehbuch schreiben wird.

Während des ‚Joe Rogan Experience‘-Podcasts erzählt Phillips, was die Fans von dem ‚Joker‘-Film erwarten können: „Es wird düster. Es wird wie ein düsterer Joker. Als Kind hatte er ein dauerhaftes Lächeln und jeder machte sich über ihn lustig. Es ist wie auf den Straßen von Brooklyn. Es wird ziemlich düster und real.“

Laut ‚Deadline‘ arbeiten Warner Bros. Pictures und DC gemeinsam an dem Projekt. Damit wäre es der erste Film, der unter einem neuen Dach läuft. Über die Handlung ist noch nichts bekannt, jedoch wird erwartet, dass die Herkunftsgeschichte des bekannten Schurken anders umgesetzt wird als alle anderen Verfilmungen mit ihm. Der Joker ist der am häufigsten erscheinende Batman-Gegner auf der großen Leinwand.

Jared Leto spielte den Charakter in ‚Suicide Squad‘ sowie in der Fortsetzung des DC-Streifens. Dass er aber in dem Standalone-Film erneut in die Rolle des Bösewichts schlüpfen wird, ist unwahrscheinlich, da das Studio nach einem jüngeren Schauspieler Ausschau hält. In Tim Burtons ‚Batman‘ (1989) verkörperte Jack Nicholson den kriminellen Clown und ergatterte dafür eine BAFTA-Nominierung als bester Schauspieler in einer Nebenrolle. In ‚The Dark Knight‘ (2008) erhielt der verstorbene Heath Ledger für seine Darstellung des Jokers sogar posthum einen Oscar als bester Nebendarsteller.