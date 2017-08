Diese Giga-Diva ist Kim Kardashians Fashion-Ikone!

Donnerstag, 31. August 2017, 21:38 Uhr

Kim Kardashian (36) ist eine der meist besprochenen Frauen der letzten Jahre! Kaum eine andere Person hat den Style des Mainstreams so sehr beeinflusst wie sie. Aber wer ist eigentlich ihr Fashion-Vorbild?

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Im Interview mit dem Mode-Magazin „Harper’s Bazaar Arabia“ sagte sie nun, dass niemand anders als Cher (71) ihre Inspiration sei! Na sieh mal einer an, auf die Ähnlichkeit hat klatsch-tratsch.de doch schon im April hingewiesen.

Als Cher 1965 ihr Debütalbum „All I Really Want To Do“ veröffentlichte, war Kim Kardashian noch nicht einmal geboren. Genau genommen war sogar ihre Mutter Kris Jenner (61) damals erst zehn Jahre alt. Für die schöne Sängerin Cher folgten 40 Jahre im Musik-Business mit jeder Menge Hit-Singles, einem Grammy und sogar einem Oscar. Viel besprochen wurden aber auch immer ihre Outfits. Denn man kann ohne Übertreibung sagen, dass Cher die Mutter des „Naked Dress“ ist. Dieses durchsichtige Glitz-Federn-Kleid trug sie zum Beispiel schon 1975.

Kein Wunder also, dass Kim Kardashian sich gerne von der Sängerin inspirieren lässt! Im Interview mit der arabischen Ausgabe des „Harper´s Bazaar“ sagte die zweifache Mutter: „Ihr Stil war immer der Krasseste. Ich bin besessen von ihr! Wenn man sich vorstellt, dass sie die ersten Naked-Dresses schon in den 70ern trug und was die Leute damals wohl gedacht haben müssen“.

Umso schöner muss es für Kim gewesen sein, als sie ihre Ikone im April zum ersten Mal in Wirklichkeit auf dem Roten Teppich traf. Sie und Schwester Kourtney (38) ließen es sich dann auch nicht nehmen, mit der 71-Jährigen zu posieren. Und wenn man die zwei direkt nebeneinander sieht, ist auch nicht zu übersehen, wie viel sich Kim von Cher abgeschaut hat.