"Fack Ju Göhte 3": Der zweite Trailer

Donnerstag, 31. August 2017, 18:13 Uhr

In genau acht Wochen heißt es wieder „Unterricht hat angefangen!“. Im neuen Teaser von „Fack Ju Göhte 3“ zeigen die Monsterschüler, wie viel kreatives Chaospotential in ihnen steckt. Chantal, Danger und Co. nehmen sich ihr Lieblings-Prankopfer vor: Frau Leimbach-Knorr.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Regisseur und Autor Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömann nehmen nach dem Riesenerfolg der ersten beiden Teile den Schulabschluss ins Visier und sparen Themen wie Bildungsmisere, Mobbing, Migration und Sprachniveau nicht aus.

Im Finale der politisch unkorrekten Trilogie erhalten Zeki Müller (Elyas M’Barek) und seine Underdog-Truppe prominente Unterstützung von Sandra Hüller, Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und Julia Dietze.

Und natürlich gibt es ein Wiedersehen mit Katja Riemann, Aram Arami, Lucas Reiber, Lena Klenke, Uschi Glas, Bernd Stegemann, Michael Maertens, Farid Bang und Jana Pallaske. Seit heute gibt es übrigens auch ein erstes Teaser-Plakat!

Kinostart ist am 26. Oktober 2017.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo