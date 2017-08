Filmfestspiele Venedig: Die schönsten Kleider vom ersten Tag

Donnerstag, 31. August 2017, 19:56 Uhr

Gestern starteten die berühmten Filmfestspiele in Venedig. Das traditionsreiche Festival dauert insgesamt elf Tage und gehört zu den Highlights des Festivaljahres. Die Stars und Sternchen pilgern gerne zuhauf in die wunderschöne Lagunenstadt in Italien.

Foto: WENN.com

Dementsprechend elegant geht es auch auf dem Roten Teppich zu. Supermodels, Filmstars, Hollywood-Ikonen und Musik-Größen geben sich hier in den schönsten und teuersten Roben die Klinke in die Hand. Schon am ersten Tag kamen Fashion-Fans komplett auf ihre Kosten. Sichtlich entspannt stolzierten die Stars im angenehmen Sommerwetter in den aktuellen Kollektionen der ganz großen Luxus-Modehäuser vor den Fotografen hin und her. Seht hier die Highlights!

Matt Damon und Frau Luciana

Die Ehefrau von Matt Damon (46) erschien in einem wunderschönen Kleid von Versace. An wen erinnert auch das Dress? Ganz klar – an Wonder Woman!

Isabeli Fontana

Die brasilianische Schönheit Isabeli Fontana (34) ist ein internationales Supermodel und war von 2007 bis 2014 einer der „Victoria´s Secret“-Engel. In Venedig trug sie ein zartes Kleid von Designerin Alberta Ferretti. Der maritime Streifenlook passte perfekt zu den Breitengraden.

Izabel Goulart

Und noch ein brasilianisches Model in Alberta Ferretti. Izabel Goulart (32) ist seit 2007 ein „Victoria´s Secret“-Engel und gerüchteweise momentan mit dem deutschen Fußballer Kevin Trapp (27) liiert, der in Paris bei dem Klub „St.Germain“ spielt.

Foto: WENN.com



Amanda Seyfried

Die blonde Schönheit Amanda Seyfried (31) stellt in Venedig ihren neuen Film „First Reformed“ vor. Auf dem Roten Teppich trug sie eine halb-durchsichtige Robe mit viel Spitze und floralen Stickereien!

Rebecca Hall

Die „Iron Man 3“-Schauspielerin traute sich an ein sehr gewagtes Kleid von Armani ran. Rebecca Hall (35) trug ein dunkelblauen Dress mit interessanten Tüll im Dekolleté-Bereich und vielen, kleinen, bunten Details. Das Model stammt aus der Herbst-Kollektion 2017 von Giorgio Armani Prive Couture.

Kristen Wiig

Kristen Wiig (45) trug dieses wunderschöne Ensemble in Schwarz mit aufwendigen Stickereien. Zusammen mit Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer (47) stellte sie in Venedig ihren neuen Film „The Shape of Water“ vor, der am 15. Februar in die Kinos kommt.