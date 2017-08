Gwyneth Paltrow: „Ich habe das mit Brad Pitt vermasselt“

Donnerstag, 31. August 2017, 20:29 Uhr

Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (44) hat im ‚Girlboss Radio’-Podcast über ihren Ex-Verlobten Brad Pitt (53) gesprochen.

Foto: WENN.com

Die Schauspielerin und Unternehmerin offenbarte dann auch im Interview, dass sie schon „so viele Beziehungen vermasselt“ hätte. Der Grund: sie sei ihrer Ansicht nach eine wirklich gute Freundin und Schwester sowie Tochter und Mutter aber „ich bin am verletzlichsten und im Arsch, wenn es um Romantik geht.“ Es hätte sie daher auch viel Arbeit gekostet, eine gute romantische Beziehung zu führen. Ihren Ex Brad Pitt ließ sie daraufhin bedauernd wissen: „Also wenn du zuhörst. Ich habe das vermasselt, Brad.“

Die beiden Schauspieler waren von 1995 bis 1997 ein Paar, nachdem sie sich am Filmset vom Thriller ‚Sieben’ kennenlernten. 1996 hielt Pitt schließlich um die Hand seiner Herzensdame an aber schon im folgenden Jahr kam die Trennung. In einem früheren ,SiriusXM’-Radiointerview mit Howard Stern (63) erzählte Miss Paltrow bereits über den Oscar-Gewinner: „Ich habe mich definitiv in ihn verliebt. Er war so wundervoll und süß. Ich meine, er war Brad Pitt!“ Und sie ergänzte: „Ich war noch nicht bereit und er war zu gut für mich.“

Die zweifache Mama führte danach von 1997 bis 2000 eine Beziehung mit Schauspieler Ben Affleck (45). Dazu erklärte die Dame weit weniger schwärmerisch: „Er war in keinem guten Platz in seinem Leben, um eine Freundin zu haben.“

Die Schauspielerin ließ sich zudem 2014 nach zehnjähriger Ehe von Ex-Gatte und Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) scheiden. Seit diesem Jahr ist Gwyneth Paltrow auch mit ‚Glee’- und ‚American Horror Story’-Co-Autor Brad Falchuk (46) liiert. Es bleibt spannend, ob es da irgendwann vielleicht zu einer zweiten Ehe für die Schauspielerin kommt…(CS)