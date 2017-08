Kim Kardashian: "Wenn man Kinder hat, hält einen das motiviert"

Donnerstag, 31. August 2017, 11:53 Uhr

Für Kim Kardashian West sind ihre Kinder ihre größte Motivation. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin hat mit ihrem Ehemann Kanye West zusammen die vier Jahre alte Tochter North und den eineinhalb Jahre alten Sohn Saint.

Foto: FayesVision/WENN.com

Und die beiden Kleinen gegen ihr täglich einen Grund aufzustehen und hart zuarbeiten. „Wenn man Kinder hat, hält einen das motiviert. Ich will etwas eigenständig machen. Ich fühle mich gut, wenn ich aufstehe, zur Arbeit gehe und den ganzen Tag beschäftigt bin. Das macht mich glücklich“, erzählt die Reality-TV-Darstellerin dem ‚Arabia’s Harper’s Bazaar‘-Magazin. „Ich wäre definitiv auch eher eine Mom, die zu Hause bleibt, aber ich will, dass meine Kinder eine starke Arbeitsmoral entwickeln und immer sehen, wie motiviert Mom und Dad sind.“

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 21. Aug 2017 um 9:17 Uhr

Die 36-Jährige findet, dass Mütter zwar hart arbeiten, aber trotzdem auf sich achten sollten. „Mehr Macht für die Moms, die wirklich gut aussehen, hart arbeiten und tun was sie können, um sich immer noch sexy und wohl in ihrer Haut zu fühlen. Ich denke nicht eine Sekunde lang, dass man nicht mehr sexy sein kann, nur weil man jetzt eine Mom ist.“

Vormerken: „Keeping Up with the Kardashians“, die neuen Folgen der 14. Staffel ab 9. Oktober um 21:55 Uhr nur auf dem Pay-TV Sender E! Entertainment