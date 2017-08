Lady Gaga ist jetzt der heißeste Sommer-Superstar

Donnerstag, 31. August 2017, 9:52 Uhr

Lady Gaga wurde zum „heißesten Sommer-Superstar“ gekürt. Diese etwas seltsame klingende MTV Auszeichnung ging 2017 eindeutig an die schräge Skandalnudel. Ihre Fans, die sie liebevoll Monsters nennt, haben mit ihrem Voting Justin Biebers Beliebers, Ariana Grandes Arianators und Fifth Harmonys Harmonizers übertroffen.

Foto: WENN.com

Die 31-Jährige bekam von ihren Anhängern über 65 Millionen Votes. Das sind beeindruckende 40 Millionen mehr, als die Zweitplatzierte Zara Larsson bekam. Justin Bieber übertrumpfte sie sogar mit stolzen 50 Millionen. Die Fans hatten zuvor den Hashtag #MTVHottestSuperstar und dann den Namen ihres Idols posten müssen und die Gaga-Fans waren scheinbar alle sehr Social Media-begeistert. Insgesamt kamen bei dem Voting-Wettbewerb 194 Millionen Stimmabgaben zusammen. Die Sängerin hat also mit einem guten Drittel der Stimmen gewonnen.

Und das obwohl ganze 50 Künstler in der engeren Auswahl waren. Auch Musiker wie Camila Cabello, Lana Del Rey und Nicki Minaj oder Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik und Louis Tomlinson von One Direction waren dabei, doch die Monster hielten ihre Queen bis zum Schluss mühelos an der Voting-Spitze. Wow, wenn das mal keine treue Fan-Base ist!

„