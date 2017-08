Leonardo DiCaprio und Miley Cyrus spenden große Summen

Donnerstag, 31. August 2017, 14:50 Uhr

Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (42) und Popstar Miley Cyrus (24) haben angekündigt, große Summen für die Opfer des Hurrikan Harvey in Texas zu spenden.

Foto:: ATP/WENN.com

Gestern hatte der Schauspieler offenbart, dem neugegründeten ‚United Way Harvey Recovery’-Fonds über seine Charity-Organisation eine Million Dollar zukommen zu lassen. Damit sollen alle kurz- und langfristigen Hilfs- und Wiederaufbau-Bemühungen finanziert werden. DiCaprio hatte zuvor auch schon Geld für die Hilfsmaßnahmen nach dem Tsunami 2004, dem Erdbeben in Haiti (2010) und die Zerstörungen durch Hurrikan Sandy (2012) gespendet.

Auch Miley Cyrus verkündete gerade sehr emotional in der ‚Ellen DeGeneres’-Show, dass ihre ,Happy Hippie’-Organisation 500.000 Dollar für die Flutopfer in Texas gegeben hat. Dabei vergoß die Freundin von Liam Hemsworth (27) sogar Tränen, wie der Clip des Auftritts zeigt.

Die Sängerin erklärte dabei emotional aufgewühlt: „Ich kann nicht wirklich darüber reden. Ich weiß nicht, das nimmt mich so mit. […]. Meine Oma, die da sitzt und meine Mutter die da sitzt und ich gehe zu meinen sieben Hunden nach Hause – wenn ich das nicht mehr hätte, wäre das wirklich hart für mich.“ Und die einstige Skandalnudel fuhr fort: „Ich freue mich, auf jegliche Art zu helfen, die ich kann und ich hoffe, dass die Leute verstehen und sich selbst in die Lage dieser [Hurrikan-Opfer] versetzen können und einfach wissen, was es bedeutet, wenn einem alles genommen wird.“

Und es gibt noch einige Prominente mehr, die ebenfalls durch ihre finanzielle Unterstützung helfen wollten. Anfang dieser Woche ließ beispielsweise schon Schauspielerin Sandra Bullock (53) dem amerikanischen Roten Kreuz eine Million Dollar für die Flutopfer zukommen. Auch die Kardashians spendeten 250.000 Dollar an die Hilfsorganisation sowie eine entsprechende Summe an die Rettungsarmee. Comedian Kevin Hart (38), Dwayne ‚The Rock’ Johnson (45) und P. Diddy (47) ließen dem Roten Kreuz jeweils 25.000 Dollar für die Betroffenen der schrecklichen Katastrophe zukommen. (CS)