Maria Menounos gelassener nach Tumor am Gehirn

Donnerstag, 31. August 2017, 8:59 Uhr

Maria Menounos hat den Krebs besiegt. Aber die Erfahrung hat sie verändert. Sie sieht das Leben mit anderen Augen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Die Schauspielerin musste einen komplizierten Eingriff über sich ergehen lassen, bei dem ihr ein Tumor am Gehirn entfernt wurde. Nun sei die 39-Jährige geradezu beängstigend still. Das gutartige Krebsgeschwür hatte bereits die Größe eines Golfballs angenommen, als es im Juni entfernt wurde. Die Angst um ihre Gesundheit sollen der Moderatorin aber geholfen haben, die Dinge anders zu sehen und sich im Leben auf das Positive zu konzentrieren. „Ich seh die Welt jetzt einfach mit anderen Augen. Es ist lustig. Meine Familie dachte sich schon ‚Maria ist so still‘. Ich bin einfach viel gelassener. Ich denke, still zu sein, ist sehr wichtig – deswegen ist auch Meditation so gut für die Menschen. Sie erzeugt etwas Stille in ihrem Leben.“

Sie selbst hat diese Stille genutzt, um über ihr Leben nachzudenken. „So viel Zeit und Ruhe zu haben, hat mir die Möglichkeit gegeben, zurückzuschauen. Und ich sehe nun das alles hier als Geschenk und ich habe während dieser Reise alles ins Positive verlagert. Ich denke, das ist wirklich wichtig. Wir werden alle schwere Zeiten im Leben haben. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, wie wir uns verhalten. Denn aus allem Schlechten kann etwas Gutes kommen, wenn man es nur sieht.“ (Bang)