"New Girl"-Star Hannah Simone freut sich über erstes Kind

Donnerstag, 31. August 2017, 18:26 Uhr

Hannah Simone ist erstmals Mama geworden. Die ‚New Girl‘-Darstellerin und ihr Ehemann Jesse Giddings schweben im Elternglück. Ein Vertrauter der 37-Jährigen bestätigt gegenüber ‚E! News‘, dass sie Anfang des Monats einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Weitere Details über das freudige Ereignis wie z.B. der Name des kleinen Wonneproppens stehen jedoch noch aus. Verwunderlich sollte das nicht sein, schließlich ist das Hollywood-Pärchen bekannt dafür, sein Privatleben unter Verschluss zu halten. Auf ihrem Twitter-Account hält die Schauspielerin so auch Funkstille über die süßen Neuigkeiten.

Im April war bekannt geworden, dass die Kanadierin und der 32-jährige Fotograf ein Baby erwarten.

Ein Beitrag geteilt von Hannah Simone (@therealhannahsimone) am 1. Jul 2017 um 13:18 Uhr

Ein offizielles Statement der beiden selbst dazu gab es jedoch nie. Auch über ihre Hochzeit im Juni 2016 bewahrten die Turteltauben Stillschweigen. Genau so wenig sprachen sie über den Beginn ihrer Beziehung. Laut Medienberichten sollen sie jedoch seit 2014 zusammen sein. Giddings jedoch verfasste schon einige süße Nachrichten an seine Liebste auf Social Media. So schrieb er 2015 anlässlich des Jubiläumsauftritts von Simone in ‚New Girl‘: „Glückwünsche an das schönste, talentierteste, faszinierendste Badass-Mädchen, das ich kenne, dafür, dass sie diese Woche ihre 100. ‚New Girl‘-Episode dreht!!! Auf weitere 100!! @therealhannahsimone #Muse.“