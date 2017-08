Scott Disick: Leben wie „der Lord“ für nur 60.000 Dollar im Monat

Donnerstag, 31. August 2017, 16:21 Uhr

Wer wollte schon immer einmal so leben wie Reality-TV-Star Scott Disick (34)? Jeder der derzeit 60.000 Dollar (umgerechnet etwa 50.500 Euro) im Monat erübrigen kann, hat jetzt die Chance dazu.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Wie das US-Klatschportal ‚TMZ’ berichtet, kann man das Anwesen des Ex-Lebenspartners von Kourtney Kardashian (38) in den ‚Hidden Hills’, Los Angeles nämlich für genau diese Summe monatlich anmieten. „Leben wie Lord Disick“ heißt es daher für jeden, der sich das leisten will und kann. Man erinnere sich: Der 34-Jährige behauptet, seit einem Trip nach London 2012 zum Ritter geschlagen und daher ein echtes britisches Mitglied des Königshauses zu sein. Die dazugehörige Zeremonie wurde auch in der siebten Staffel von ‚Keeping Up With The Kardashians’ gezeigt. Den Titel, den Scott Disick dabei für sich beansprucht lautet: „Lord of the Manor of Cruckton Ford“.

Seine Hoheit sind sich aber durchaus bewusst, dass es einige Kardashian-Fans geben könnte, die nur einen kurzen Blick in das Haus werfen und es gar nicht wirklich anmieten wollen. Daher muss jeder Interessierte eine strenge Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Laut ‚TMZ’ hoffe der Reality-TV-Star anscheinend auf einen Mietvertrag auf lange Zeit mit der Option des Kaufes.

Das Haus mit sieben Schlafzimmern und eineinhalb Bädern ist dabei nicht gerade billig. Es wurde 2015 zum Preis von sechs Millionen Dollar angeschafft, wobei es sechs Monate später mit ein paar Erneuerungen für 8.8 Millionen Dollar wieder auf dem Markt landete. Nachdem es zu diesem Preis aber keiner haben wollte, wurde die Verkaufssumme auf 7.8 Millionen Dollar gesenkt. Gemietet kann das ganze Heim übrigens voll möbliert werden…(CS)